Abdülkerim Bardakcı: Şampiyonluk için bir adım kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, galibiyet sonrası konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR ADIM KALDI" Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.

REKLAM "RAKİBE GÖRE TAKTİKLERİMİZ VAR" Duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibe göre farklı taktiklerimiz var. Orta açanlar da önemli. Bunlar iyi orta açınca bize de dokunmak kalıyor. İnşallah kalan maçlarda da atmaya devam edeceğiz.