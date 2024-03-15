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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:55
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        Abdullah Avcı'dan F.Bahçe açıklaması
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        Trendyol Süper Lig'inin 30. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu müsabaka öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda çok sayıda gazetecinin katıldığı iftar sonrası Avcı, basın mensuplarıyla sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

        "TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

        Önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Avcı, "Planlama Trabzonspor'un bütçesine göre yapılacak ve ona göre açıklanacak. Transfer, kamp ve her şey organize edilmiş durumda. Yarışırken transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Görüştüğümüz oyuncular. Temaslarımız devam ediyor. Kamp başlamadan transferlerimizi de tamamlamak istiyoruz" dedi.

        Alanyaspor maçında Uğurcan Çakır ile Denswill arasında yaşanan pas ve ardından yenen golle ilgili olarak ise Avcı, "O pas tabii ki hata. İletişim bozukluğu var. Denswil saha dağılımına bakıyor. Arkadaşlarım yerleşti mi diye bakıyor. Rakip top bizdeyken formasyon değiştiriyordu. Denswill de arkadaşlarının dağılımına bakıyordu. Ne yapacağını bilmesi için bakması lazım. O bakarken Çakır topu ona attı. Bekli 20-30 senede bir olacak şey o da benim başıma geldi" diye konuştu.

        "ABDULLAH AVCI'NIN F.BAHÇE İSTATİSTİKLERİNE BAKABİLİRSİNİZ"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun güzel bir maç olsun" temennisinde bulundu.

        Organizasyonun ardından Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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