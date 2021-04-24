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Abdullah Avcı: Gelecek için çalışıyoruz

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftalık beraberliğin ardından kazanmanın önemli olduğunu, bugün ve gelecekle ilgili çalıştıklarını ve önümüzde sene itibariyle Trabzonspor´un şampiyonluk yarışı içinde olacağını söyledi

Abdullah Avcı: Gelecek için çalışıyoruz

5 hafta sonra kazanmanın son derece önemli olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Son 5 haftalık süreçte oyun üstünlüklerimiz vardı, skor da vardı. Çok dramatik şekilde 95´inci dakikalarda gol yedik. Yaşadığımız duyguların inişli çıkışlı durumlarından dolayı maça hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlanmak kolay değildi. Bugün beni galibiyet kadar oyun ve taktik disiplinine sadık kalmak son derece memnun etmiştir. İyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Bugün geldiğimiz günden itibaren bütün veriler tamamen yukarı çıktı, 63 puanı yakaladık. Zaman zaman yarışın içinde olduğumuz, halen nereye kadar gidebiliriz, daha ne kadar çok maç kazanabiliriz düşüncesindeyiz. Önümüzde sene itibariyle Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışı içinde olacaktır, en iyisini yapacaktır. Bugün ve gelecekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rakibi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

"EDGAR´IN SAKATLIĞI UMARIM UZUN SÜRELİ DEĞİLDİR"

Avcı, oyuna devam edemeyen Edgar'ın durumuna ilişkin ise, "40´ncı dakikalarda, devre biterken kasığında sertlik oldu. Bu arada Hosseini'yi de hazırladık, yerine girdi. Bugünden sonra en geç yarın sağlık ekibinden bilgi gelir. Umarım uzun süreli değildir" diye konuştu.

"GÜCÜ, NİYETİ VE PERFORMANSIYLA OYNAYACAK OYUNCULARLA ÇALIŞMAYI TERCİH EDERİM"

Avcı, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları dolaylısıyla kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor camiası yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır. Çalışan teknik adamlar, bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük fırsattır. Onun için ben özellikle teknik adam olarak hem oyun organizasyonuna hem grup enerjisine son derece dikkat eden birisiyim. Ben forması için 1 dakika bile olsa bütün gücüyle, niyeti ve performansıyla oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim."

FRANCESCO FARIOLI: SONUÇTAN BAĞIMSIZ OLARAK OYUNUMUZDAN MEMNUNUM

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise, takımdaki eksikler nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Geçen haftaya göre aramıza katılanlar da oldu ama onlar da fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmadılar. Sonra takımla az antrenman yapma fırsatları oldu. Buna rağmen sahada oyun anlayışımızı koruduk. Kendi istediğimiz gibi oynadık ve bundan da vazgeçmedik. Bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" ifadelerini kullandı.

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