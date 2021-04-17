Abdullah Avcı: "Son saniyede gol yemek üzdü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı: "Son saniyede gol yemek üzdü"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak istediklerini fakat berabere kaldıklarını belirterek, "Bugün kazanıp 3.'lük için yarışabilir miyiz? 2'yi atabilir miyiz? diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü" dedi

Abdullah Avcı:

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın bazı bölümlerinde kendilerinin bazı bölümlerinde ise Hatayspor'un devreye girdiğini belirterek, "Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibariyle rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizimde 1-0’dan sonra koparacağımız pozisyonlar önümüze düştü. Uzatma son dakikalarda, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde penaltı verilen pozisyonla berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere bitten pozisyonlarda bugün kazanıp 3.'lük için yarışabilir miyiz? 2'yi atabilir miyiz? diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü" ifadelerini kullandı.

"SARI KART GÖRDÜĞÜM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Hakemlerle hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Avcı, "Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar doğrudur olabilir. Ben hafta içinde teknik, taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen onlar da ben nasıl dersime çalışıyorsam onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla, hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini arttıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm. Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!
FUTBOLYöneticiden olay Cengiz sözleri!
Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta? Göztepe GS - CANLI YAYIN
FUTBOLİzmir'de 3. gol geldi
Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Ankaragücü maçı yorumu
FUTBOL"Böyle fırsat kaç kere gelir arkadaş!"
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! - Spor Haberleri
FUTBOLFenerbahçe'de Altay şoku!
Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL1 puana abone! 90+6'da penaltı...
İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu için PSG’nin devreye girdiğini yazdı!
FUTBOLMilli yıldıza PSG kancası!
Erol Bulut'a talip var!
FUTBOLBulut'a talip var!
Son dakika Galatasaray HABERİ - Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap
FUTBOLFatih Terim'den Cengiz'e cevap
Son dakika haberleri | Galatasaray'da olağanüstü gün! Tüm kurullar toplanıyor...
FUTBOLGalatasaray'da olağanüstü gün