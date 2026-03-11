Abdullah Kavukcu'dan Liverpool açıklaması!

"İYİ HAKEM, KÖTÜ HAKEM DİYE AYRIM YAPIYORUZ"

Yabancı ve yerli hakem diye bir ayrım yapmadıklarını söyleyen Kavukcu, "İyi hakem, kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu bugün istemedik, 2 sene önce istedik. 2 sene önce yabancı hakem, yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Başkanımla dün akşam bunu konuştuk. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle ilgili konuşmasın. Bütün zararı biz görüyoruz. Konuşmak istemiyoruz. Taraftarımız ister istemez 'Niye konuşmuyorsunuz' diyor. Türk hakemlerine de çok güveniyoruz, çok iyi hakemler var ama 5 büyük ligden de VAR için gelecekse yabancı hakemin gerekli olduğunu bugün söylemiyoruz, 2 sene önce söyledik" şeklinde konuştu.