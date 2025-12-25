Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdullah Kavukcu: Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz - Galatasaray Haberleri

        Abdullah Kavukcu: Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ara transfer döneminde önceliklerinin orta saha oyuncusu olduğunu söyledi.

        2

        Kavukcu, başkan Dursun Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

        3

        Ara transferde yapacakları çalışmalarla ilgili konuşan Kavukcu, "Birinci önceliğimiz orta saha bölgesi, kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz." dedi.

        4

        Orta sahaya alacakları oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabileceklerini vurgulayan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular da var. Osimhen'in transferi rüzgarı, Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor ve çok net bir şey bilmiyor. Konuştuğumuz oyuncuları da bilmiyor. Başkanım da bana sormuyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz."

        5

        Leroy Sane kapasitesindeki bir oyuncuyu ocak ayında almanın zor olduğuna değinen Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın. Sane'yi herkes kabullendi. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane'yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor. Yine de Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli oyuncular var." diye konuştu.

        6

        Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bilgi veren Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." şeklinde görüş belirtti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir