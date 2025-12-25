Abdullah Kavukcu: Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz

Orta sahaya alacakları oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabileceklerini vurgulayan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular da var. Osimhen'in transferi rüzgarı, Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor ve çok net bir şey bilmiyor. Konuştuğumuz oyuncuları da bilmiyor. Başkanım da bana sormuyor. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz."