HABERTURK.COM

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV'de katıldığı programda CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirileri üzerine kendisine yöneltilen "CHP'de siyaset yapmaya devam edecek misiniz, istifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna yanıt veren Şener, "Ben istifa ettim zaten" dedi. Şener, istifasının 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleştiğini ifade etti.

İLK TURDA OĞAN İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oyunu da açıkladı: "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."