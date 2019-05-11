Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 3-2 mağlup etti. Maçın son düdüğünün ardından ortalık karışırken hakemler, polis kalkanları eşliğinde içeri alındı.

Galatasaray'ın üçüncü golünde de tribünde gerginlik yaşandı! Mbaye Diagne, 90+7'nci dakikada sarı-kırmızılıları 3-2 öne geçirirken Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak gole sevinince tepki çekti. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Albayrak'ın diğer oğlu Hikmet Albayrak olaya koruma amaçlı olarak dahil oldu.

Yasin Albayrak'a fiziksel saldırı olurken durumunun iyi olduğu ve bir şeyi olmadığı öğrenildi.