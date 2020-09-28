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Abes Tanımı:

Abes kelimesini anlamı; gülünç ya da saçma olması için açıkça yanlış ya da mantıksız, son derece mantıksız, uygun olmayan veya uygunsuz, saçma bir istek olarak tanımlanır.

Abes Nedir TDK:

Saçma ve insan yaşamında ya da evrende düzen ya da anlam olmadığı görüşünü tezahür ettirmek ya da tezahür ettirmek olarak ifade edilir.

Abes Örnek Anlatımı:

Abes; saçma, absürt, ciddiye almak imkansız olan çok saçma maceralar geçiren bir karakter. Saçma sapanlıkla ilgili, insanların saçma bir evrende, anlam veya amaç olmadan var olduğu koşul veya durum olarak da belirtilir.

Abes Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: