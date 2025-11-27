A.B.İ. dizisi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde!
ATV'nin OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...
ATV, Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizinin afişi görücüye çıktı. Bu gelişme sonrası framatik bir aileyle yüzleşme hikayesi anlatan yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. oyuncuları, konusu ve merak edilen tüm detaylar...
A.B.İ. DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI
Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı ATV’nin yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) için hazırlanan afiş yayınlandı.
Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.
Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun oturduğu yapım, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir hikaye sunacak.
A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alınan A.B.İ. dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
A.B.İ. yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?
"Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi; güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor.
Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
Dizide Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.
A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.