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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki - Futbol Haberleri

        Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki

        Beşiktaş'ın yeni forveti Tammy Abraham, 4-2 mağlup oldukları Shakhtar Donetsk'in maç sonrası sevinmesine ilişkin, "Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler, önümüzdeki maç kutlamalarını hatırlatacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 23:31 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:31
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        Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın yeni forveti Tammy Abraham, Ukrayna ekibine tepki gösterdi.

        SHAKHTAR DONETSK'E TEPKİ

        Abraham'ın sözleri şu şekilde:

        "Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."

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