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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Abraham listede, Romulo beklemede! - Beşiktaş Haberleri

        Abraham listede, Romulo beklemede!

        Yeni sezona yeni bir forvetle başlamaya hedefleyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Tammy Abraham... Sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki golcü de listeye girerken Ciro Immobile ile yolların ayrılması halinde Romulo için de hamle yapılacak.

        Giriş: 13.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:35
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        Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi forvet transferi...

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        Başkan Serdal Adalı, gol yollarındaki sıkıntıyı net bir şekilde çözmeyi hedeflerken geniş bir liste üzerinde çalışmalar sürüyor.

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        Beşiktaş'ın forvet listesine giren isimlerden birisi de Tammy Abraham oldu. Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu da değerlendirmeye alınırken diğer adaylardaki duruma göre harekete geçilecek.

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        Roma'ya 2021'de Jose Mourinho döneminde Chelsea'den 41 milyon Euro bonservisle transfer edilen Abraham, bu sezon başında ise Milan'a kiralanmıştı. Abraham'ın Roma ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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        Abraham, Roma'da 120 maçta 86 kez 11'de başlarken 37 gol kaydetti. Milan'da ise 43 maçın sadece 17'sine 11 başlayan ve genelde sonradan oyuna giren Abraham, 10 gol ve 5 asiste imza attı.

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        IMMOBILE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

        Beşiktaş'ın yaz döneminde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile için ise bekleyiş sürüyor. İtalyan golcü, takımdan ayrılmayacağını açıklasa da sezon sonunda durum tekrar değerlendirmeye alınacak.

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        ROMULO, IMMOBILE'YE BAĞLI!

        Immobile ile yolların ayrılması halinde ise Beşiktaş bir forvet takviyesi daha gerçekleştirecek. Forvete yapılacak ikinci hamle için ise öne çıkan isim Göztepe forması ile büyük beğeni toplayan Romulo...

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        23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ve kupada 31 maçta 15 gol ve 10 asist üreterek adından söz ettirdi. Göztepe, Athletico Paranaense'den Romulo'nun bonservisini 2.5 milyon Euro'ya almıştı. Brezilyalı golcünün 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Beşiktaş, forvet hattındaki kaliteyi ve skorerliği artırmak için yaz transfer döneminde şartları zorlayacak.

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