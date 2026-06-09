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        Haberler Dünya Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş: "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk kahvaltısına bayılıyorlar" | Dış Haberler

        Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş: "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk kahvaltısına bayılıyorlar"

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görev yapan büyükelçiler, diplomatlar, medya temsilcileri ve iş insanları, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Büyükeçli Göktaş, BAE'nin Türk kahvaltısına bayıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş: "BAE'de Türk kahvaltısına bayılıyorlar"

        Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türk kahvaltısına bayılıyorlar. Türk kahvaltısı tam bir lezzet şöleni." dedi.

        BAE’de Türk gastronomisine büyük ilgi gösterildiğine ve Türk kahvaltısına kolayca ulaşabildiğine işaret eden Büyükelçi Göktaş, "Bu ülkedeki bazı Türk restoranlarında, mutat günlerde de Türk kahvaltısı yapabilmek mümkün. Bu durum, BAE'de kahvaltımıza gösterilen yoğun ilginin ve talebin bir ürünüdür." diye konuştu.

        Abu Dabi'de Türk kahvaltısına büyük ilgi

        Başkentin seçkin mekanlarından Avlu Restoran’da tertiplenen organizasyon, diplomasi ve iş dünyasından büyük ilgi gördü.

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        Büyükelçi Göktaş, misafirlere zengin bir serpme kahvaltı ikram edilen etkinlikteki konuşmasında, Türk kahvaltısının yalnızca bir öğün olmadığını; sunduğu sıcak sohbet ortamıyla aile, dostluk ve komşuluk bağlarını geliştiren köklü bir geleneği simgelediğini ifade etti.

        Anadolu coğrafyasındaki kültürel zenginliğin kahvaltı sofrasındaki çeşitliliğe de doğrudan yansıdığını belirten Göktaş, "Bizim medeniyetimizde farklılıklar her zaman birer zenginlik olarak telakki edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Abu Dabi’deki bu özel buluşma, Türkiye’nin köklü kahvaltı geleneğini yabancı konuklara bizzat yaşatmanın yanı sıra, peynir çeşitlerinden zeytine, geleneksel yumurta tariflerinden sıcak ikramlara kadar uzanan geniş bir lezzet yelpazesini herkese tanıtma imkanı sundu.

        Her yıl haziran ayının ilk pazar günü küresel ölçekte kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü", Türk mutfağının uluslararası alanda markalaşması açısından önemli bir kültürel diplomasi enstrümanı olarak kabul ediliyor.

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