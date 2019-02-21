Ardahan'da karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, köye indi. 4 kurdun ahırı koruyan köpeğe saldırıp yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Ardahan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Ortageçit köyüne indi. Kurtlar, İsmail Aras'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeğe saldırırken daha sonra da diğerleri katılıyor.

Kurtların arasında kalan köpek tek başına mücadele ediyor. Kurtlar köpeğe saldırırken, gelen seslere uyanan İsmail Aras dışarı çıktı. Aras'ın müdahale ettiği kurtlar, köpeği bırakarak ormanlık alana kaçtı. Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı.