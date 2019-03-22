Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen sosyal fayda girişimlerinin desteklendiği Accelerate2030 Programı’nın final etkinliği Impact Hub İstanbul’da gerçekleşti.
Final etkinliğinde, programa başvuran 50’yi aşkın girişim arasından seçilen 10 girişim sahneye çıktı. Türkiye finalinde Accelerate2030 desteğini almaya hak kazanan girişimler, Biolive, Naturansa, Joon ve Tolkido oldu.
Seçilen girişimler Türkiye’de sürecek 6 aylık destek programına dâhil olurken aynı zamanda Ekim ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurabilecek.
Final sahnesinde bir konuşma yapan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Girişimcilik ekosistemini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Hem sektörümüzü ileriye götürecek teknolojik girişimleri hem de toplumumuza katkı sağlayacak sosyal fayda odaklı girişimleri destekliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
'GİRİŞİMLER BÜYÜK ŞİRKETLERE ÖRNEK OLACAK'
UNDP Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan da, "Pazar odaklı çözümlerle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne daha hızlı ulaşılabilir. Şirketler iş planlarına küresel hedefleri entegre ettiklerinde hem şirketler hem toplum bundan faydalanabilir. Accelerate2030 kapsamında desteklenecek girişimler büyük şirketlere de örnek olacak” diye konuştu.
Impact Hub Istanbul'un Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu ise, "Impact Hub Istanbul olarak, Türkiye'de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Programlarımızın merkezine de birlikte üretmeyi ve çok paydaşlı yaklaşımı koyuyoruz. İş yapış biçimlerinde girişimlerden başlayarak etki odağının benimsenmesi için durmadan çalışıyoruz. Çalışmalarımızda pozitif değişim yaratmayı hedefleyen bireyleri ve kurumları, disiplinler arası bir ekosistemde bir araya getiriyoruz" ifadesini kullandı.
SOSYAL FAYDA SAĞLIYORLAR
Finalde seçilen girişimlerden Biolive, plastikle ilgili problemlerin üstesinden gelmek ve biyoplastik pazarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla zeytin çekirdek ve atıklarından doğal biyoplastik granüller üreten bir biyoteknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.
Naturansa da, tüketici öncesi gıda atıklarının ayrıştırılması yoluyla yetiştirilen yenilebilir böceklerden yüksek kalitede protein üreten bir girişim olarak çalışmalar yürütüyor.
Seçilen bir diğer girişim olan Joon ise, dezavantajlı gruplar ile çalışarak, zanaatı modern üretim yöntemleri ve tasarımla birleştirerek ortaya çıkarılan kullanışlı ürünlerin günlük hayata katılmasını hedefliyor.
Tolkido da, konuşma problemi yaşayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
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