        Haberler Sağlık 'Acı biberin fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir' | Sağlık Haberleri

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, lezzetinden dolayı bazılarının severek tükettiği, bazılarının da ağızda bıraktığı yanma hissi nedeniyle kaçındığı acı biberin aşırı tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Aşırı şekilde tükettiğimizde midedeki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" dedi.

        Giriş: 28.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:50
        Türk mutfağında başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sofralarda yer alan, kimileri için lezzetiyle severek tüketilen acı biber, faydalarıyla da dikkati çekiyor. Damaktaki yanma hissinden dolayı yaramazlık yapanlara ihtar anlamında kullanılan 'Ağzına biber sürmek' söylemiyle akıllara gelen acı biber, bazılarının yemekten çekindiği vitamin deposu gıdalar arasında yer alıyor.

        "STRES MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR"

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da acı biberin aşırı tüketiminin farklı rahatsızlıklara neden olabileceğine dikkati çekti. Manavoğlu, "Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var. Ancak her şeyde olduğu gibi acı biberde de fazla tüketimiyle vücutta ve psikolojik olarak ne yazık ki olumsuz travmalar yaşayabiliyoruz.

        Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin etkili bir madde. Acı biberi tükettiğimizde bu maddeyle birlikte hem ağzımızdaki hem de midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Bir stres mekanizması devreye giriyor bu acıyla beraber. Burada beyin uyarılara istinaden belli hormonları salgılıyor.

        Özellikle dopamin ve endorfin gibi bize mutluluk sağlayıcı hormonlar devreye giriyor. Bize aslında kısa süreli olarak bir mutluluk hissi düşünmemizi ve o moda girmemizi sağlayan bir hormon salgılanmasına sebep oluyor.

        Ancak biz bunu aşırı şekilde tükettiğimizde buradaki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" diye konuştu.

