Acılı chili sos için malzemeler ve püf noktalar

Parmak yedirtecek kadar lezzetli olan acı tatlı sos bağımlılık yapabilir. Damak zevkinize göre baharatını ayarlayabileceğiniz enfes bir sos tarifi.

Acı Tatlı Sos İçin Gereken Malzemeler:

5 chili biberi çekirdekleri çıkarılmış

3 diş sarımsak

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı su

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı su

1 tutam tuz

Acı Tatlı Sos Yapılışı:

Biberlerin saplarını kesin ve boyuna ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım.

Sarımsakları soyun, çekirdeklerini çıkardığınız biberleri irice 2-3 parçaya bölün.

Mutfak robotuna biberleri ve sarımsakları alıp çalıştıralım.

Biberler iri kalırsa içine 1 çay bardağı sirke ekleyip tekrar çalıştıralım.

Robotta çektiğiniz malzemeyi küçük bir sos tenceresine alalım.

Üzerine kalan sirke, su ve 2 çay bardağı şekeri ilave edelim.

Kısık ateşte karıştırarak, 10 dakika pişirelim.

Küçük bir kasede 2 tatlı kaşığı nişastayı 1 yemek kaşığı su ekleyelim.

Sostan da 1-2 yemek kaşığı ekleyerek, karıştıralım.

Açtığınız nişastayı sos tenceresine ilave edelim.

Topaklanmaması için bir yandan da karıştıralım.

1-2 dakika sonra kıvama gelen sosu kenara alalım.

Soyunca şişeye ya da kavanoza koyun.

Buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Nişastayı, 1-2 yemek kaşığı sosla açıp, topaklanmaması için sürekli karıştırarak ilave edin.