Parmak yedirtecek kadar lezzetli olan acı tatlı sos bağımlılık yapabilir. Damak zevkinize göre baharatını ayarlayabileceğiniz enfes bir sos tarifi.
Acı Tatlı Sos İçin Gereken Malzemeler:
5 chili biberi çekirdekleri çıkarılmış
3 diş sarımsak
2 çay bardağı şeker
2 çay bardağı pirinç sirkesi
Yarım çay bardağı su
2 tatlı kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı su
1 tutam tuz
Acı Tatlı Sos Yapılışı:
Biberlerin saplarını kesin ve boyuna ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım.
Sarımsakları soyun, çekirdeklerini çıkardığınız biberleri irice 2-3 parçaya bölün.
Mutfak robotuna biberleri ve sarımsakları alıp çalıştıralım.
Biberler iri kalırsa içine 1 çay bardağı sirke ekleyip tekrar çalıştıralım.
Robotta çektiğiniz malzemeyi küçük bir sos tenceresine alalım.
Üzerine kalan sirke, su ve 2 çay bardağı şekeri ilave edelim.
Kısık ateşte karıştırarak, 10 dakika pişirelim.
Küçük bir kasede 2 tatlı kaşığı nişastayı 1 yemek kaşığı su ekleyelim.
Sostan da 1-2 yemek kaşığı ekleyerek, karıştıralım.
Açtığınız nişastayı sos tenceresine ilave edelim.
Topaklanmaması için bir yandan da karıştıralım.
1-2 dakika sonra kıvama gelen sosu kenara alalım.
Soyunca şişeye ya da kavanoza koyun.
Buzdolabında muhafaza edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Nişastayı, 1-2 yemek kaşığı sosla açıp, topaklanmaması için sürekli karıştırarak ilave edin.
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