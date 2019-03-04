4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile bir dünya markası olan Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevine, Tahsin Güney atandı. 2008 yılında Acıbadem ailesine katılan ve farklı pozisyonlarda çalışan Güney, son 5 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Tahsin Güney, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Londra City University Matematik Okulu'nda Aktüeryal Bilimler ve İstatistik Bölümü'nde tamamladı. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda 1990-2000 yılları arasında Müfettiş olarak çalışan Tahsin Güney, 2000-2005 yılları arasında aynı kurumda Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Sosyal güvenlik reform hazırlıkları ve uygulama çalışmaları ile emeklilik sistemi, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik kurumunun yeniden yapılandırılmasında görev aldı.

ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

2005-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine, Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Tahsin Güney, 2013 yılında Bölgesel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı oldu. Tahsin Güney, evli ve iki çocuk babasıdır. Acıbadem Sağlık Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Tahsin Güney’in genel müdürlük atamasıyla ilgili şunları söyledi; “Uzun yıllar grubumuzda önemli görevlerde bulunmuş olan Tahsin Güney’e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, kendisi Acıbadem Sağlık Grubu’nun büyüme ve gelişmesinde önemli katkılar sunacaktır.”