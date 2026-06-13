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        Haberler Ekonomi Borsa Açığa satış yasağı uzatıldı

        SPK açığa satış yasağında süre uzattı

        Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Açığa satış yasağı uzatıldı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

        SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

        Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

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