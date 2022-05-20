Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili araştırmalar bir kez daha artmış durumda. Söz konusu tarihin iyice yaklaşmasıyla beraber izinden yararlanan mahkumlar ve mahkum aileleri Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte son durum...