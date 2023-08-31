Damperi açık kalan kamyon, DMİ levhasını devirdi
İzmir'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kentte damperi açık kalan bir kamyon, Karşıyaka Tüneli'ndeki levhayı yıktı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tünelden geçen kamyonun açık kalan damperi 'Değişken Mesaj İşareti' (DMİ) levhasına çarpıp, devirdi.
DHA'nın haberine göre o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 08.00 sıralarında, Karşıyaka Tünelleri'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, DMİ levhasına çarpıp devirdi.
O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.