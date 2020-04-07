Açık Kapı nedir? Açık Kapı sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? soruları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından soruluyor. Açık Kapı yardım başvurusu, hem internet üzerinden e devlet ve acikkapi.gov.tr adresinden hem de vatandaşların valilik ve kaymakamlık yoluyla yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, "2 milyon 300 bin haneye yardım için hazırlıklara başladık. Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir." diyerek Açık Kapı'yı işaret etti. İşte Açık Kapı yardım başvurusu sayfası...

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.

E-DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU

Açık Kapı yardım başvurusu internetten e-Devlet ya da acikkapi.gov.tr sitesi üzerinden yapılıyor.

E DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

acikkapi.gov.tr üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar TC. Kimlik numarası, ad soyad, annenin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi ile cep telefonu numarasını doğru bir şekilde girmeli.

ACIKKAPI.GOV.TR ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA

Açık Kapı yardım başvurusu sorgulama işlemi de yine hem e-Devlet hem de acikkapi.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.

acikkapi.gov.tr üzerinden başvuru sorgulama yapacak vatandaşlar aşağıdaki uyarılara dikkat etmeli:

ACIKKAPI.GOV.TR ÜZERİNDEN SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız. Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz.

4,4 MİLYON AİLEYE NAKDİ YARDIM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bugün yaptığı açıklamada "Vatandaşların gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Bu kapsamda dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen yaklaşık 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çok ciddi yoğun bir çalışma yürütüyor, bu ay içerisinde inşallah tamamlanacak." ifadelerini kullandı.