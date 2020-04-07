Türkiye'nin dört bir taraftan koranavirüs salgını ile verdiği mücadelesi sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" diye konuştu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİlerin hesaplarına geçti...

5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak...

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız

Ayrıntılar geliyor...