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        Haberler Gündem Açık Öğretim Fakültesi final tarihleri: 2024 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Fakültesi final tarihleri: 2024 AÖF sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarında geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde uygulanan vizelerin ardından, gözler AÖF final tarihlerine çevrildi. Sınav öncesinde AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:57
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        AÖF final tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilemektedir. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda, vize notunun %30’u, final notunun %70’i alınarak başarı notu hesaplanmaktadır. Peki, "2024 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?" İşte AÖF güz dönemi final tarihleri...

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        AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLER NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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