AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ VE ÜCRETİ

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI?

2023-2024 eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Lisesi'nin 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştirildi. AÖL 3. dönem sınavlarının da yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.