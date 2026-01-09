Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Açık Öğretim okulları kayıt yenileme tarihi: Açık öğretim ortaokul sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim okulları kayıt yenileme tarihi: Açık öğretim ortaokul sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri duyuruldu. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Ortaokulunun sınavları Mart ve Nisan ayında yapılacak. Peki Açık öğretim ortaokul sınavları ve kayıt yenileme tarihi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim okulları kayıt yenileme tarihi belli oldu. Sınavlar ise Mart ve Nisan ayında uygulanacak. Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

        2

        AÇIK ÖĞRETİM OKULU KAYIT YENİLEME TARİHİ

        Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

        Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrenciler için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak

        Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri; açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu aktif öğrenci olanlar için birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, öğrencilik durumu kayıt yenilememiş ve beklemeli öğrenci durumunda olanlar için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

        Kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için açık öğretim okulları resmî internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

        Kayıt İşlemleri İçin Başvuru Yerleri:

        Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezlerinde,

        Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlarda yapılacak.

        Açık öğretim okullarında kayıtlı sınav katılım ücret muafiyeti olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ile iletişime geçerek veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile yüz yüze eğitim veren okul/kurumlarına başvurarak kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecekler.

        3

        Sınav Tarihleri:

        Yazılı Sınav: 14-15 Mart 2026

        e-Sınav: 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında

        Sınav Sonuçları: 22 Nisan 2026

        e-Sınav Randevuları: 07-26 Şubat 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?