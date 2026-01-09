Açık Öğretim okulları kayıt yenileme tarihi: Açık öğretim ortaokul sınavları ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM OKULU KAYIT YENİLEME TARİHİ

Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrenciler için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri; açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu aktif öğrenci olanlar için birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, öğrencilik durumu kayıt yenilememiş ve beklemeli öğrenci durumunda olanlar için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için açık öğretim okulları resmî internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt İşlemleri İçin Başvuru Yerleri:

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezlerinde,

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlarda yapılacak.

Açık öğretim okullarında kayıtlı sınav katılım ücret muafiyeti olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ile iletişime geçerek veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile yüz yüze eğitim veren okul/kurumlarına başvurarak kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecekler.