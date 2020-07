12 Temmuz Survivor 134. bölümde heyecan doruktaydı. Merakla beklenen elenen isim şimdi açıklandı. Survivor'dan elenen isimden sonra artık finale doğru gidilecek. Final iki gün sürecek. Acun Ilıcalı Survivor finali hakkında detaylı bilgiyi verdi. Seyircilerin verecekleri oylar sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre Survivor’a veda eden isim belli oldu. Survivor'dan kim elendi Berkan mı Yasin mi Barış mı oldu? Survivor 2020’den kim elendi? Soruru yanıt buldu. İstanbul’a gelecek olan isimler kimler olacak? İşte tüm detaylar...

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ, KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2020 izleyicilerin en çok merak ettiği konu “Survivor’da bugün kim elendi?” oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey toplandı. Bu isimler için halk oylaması yapıldı. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluştu. Bu sıralamada en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda etti. SURVİOR'A VEDA EDEN İSİM BERKAN OLDU.

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZI!

Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final Dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.

SURVIVOR 2020’DE YÜZLEŞME KONSEYİNDE NELER OLACAK?

Survivor 2020’nin 134. yeni bölümünde Yüzleşme Konseyi bu akşam ekrana gelecek. Burada, Survivor’dan elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşme yaşanacak. Burada ne yaşanacağı, ne gibi konuların konuşulacağı merak konusu. Yeni bölüm başlaması ile Yüzleşme Konseyi detaylarını, yaşanan olayları sizlerle buradan paylaşacağız.

SURVIVOR 2020 SON 3 GÜN PROGRAMI

12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında eleme konseyi. Bu konseyde yapılan bir eleme bir kişi elenecek ve Survivor’da üç kişi kalacak.

13 Temmuz Pazartesi: Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul’a gelecek. Galataport’ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Survivor 2020’de son iki finalist kalacak

14 Temmuz Salı: Survivor 2020’de şampiyonun belli olacağı gün! İstanbul Galataport’ta yapılacak Survivor 2020 Büyük Finali’nde iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor 2020’nin şampiyonu olacak