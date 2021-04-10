Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman? Bugün başlıyor! 2021 Açıköğretim Fakültesi vize final tarihleri nedir?

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler ikinci dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Online sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. İşte 2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri yayında

Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman? Bugün başlıyor! 2021 Açıköğretim Fakültesi vize final tarihleri nedir?

AÖF sınav tarihleri ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Kayıt yenileme yapan öğrenciler ikinci dönem sınavlara katılım sağlayabilecek. Sınavlar Nisan ayında, dönem sonu sınavları ise Mayıs'ta gerçekleşecek.

AÖF VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ NEDİR?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, “2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.” denildi.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan orucu başlama tarihi
GÜNDEMRamazan ne zaman başlıyor?
Bugün marketler saat kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor?
GÜNDEMBugün marketler saat kaça kadar açık?
Tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında tam kapanma olur mu? İşte açıklamalar
GÜNDEMTam kapanma olacak mı?
İl il risk haritası 10 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış var - 10 Nisan Hava Durumu
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! Yurt genelinde yağış ...
10 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Ankara'da, temeli kayan apartman nedeniyle 21 bina tahliye edildi
GÜNDEMAnkara'da apartmanın temeli kaydı: 21 bina tahliye ...
SON DAKİKA! Sosyal medya fenomeni Dilan Koç'tan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum - HABERLER
GÜNDEMSosyal medya fenomeni Dilan Koç'tan yardım çığlığı
İstanbul'da yarın yasak var mı? Cumartesi İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu İstanbul kısıtlama
GÜNDEMİstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
1000 TL Pandemi destek başvuru sonucu! E-Devlet sosyal yardım parası başvurusu ekranı
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları