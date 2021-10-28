Pandemi süreci sebebiyle binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavların nasıl yapılacağı üniversiteler tarafından açıklandı. Peki 2021-2022 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF ve AÖF vize sınavlarıyla ilgili yapılan son duyurular ve yaşanan gelişmeler…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!

2021-2022 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ SINAV TARİHLERİ **** Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021 11 Ekim'den itibaren 7 hafta Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 29 Kasım'dan itibaren 6 hafta Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 18 Şubat'tan itibaren 6 hafta Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 04 Nisan'dan itibaren 7 hafta Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 27 Haziran'dan itibaren 6 hafta **** Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 13 - 14 Kasım 2021 16 - 17 Nisan 2022 Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 04 - 05 Haziran 2022 Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23 Ocak 2022 02 - 03 Temmuz 2022 Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Güz dönemi ara (vize) sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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