Pandemi süreci sebebiyle binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavların nasıl yapılacağı üniversiteler tarafından açıklandı. Peki 2021-2022 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF ve AÖF vize sınavlarıyla ilgili yapılan son duyurular ve yaşanan gelişmeler…
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!
|2021-2022 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ SINAV TARİHLERİ ****
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Açıklama
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|27- 28 Kasım 2021
|11 Ekim'den itibaren 7 hafta
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|08- 09 Ocak 2022
|29 Kasım'dan itibaren 6 hafta
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|02- 03 Nisan 2022
|18 Şubat'tan itibaren 6 hafta
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|21- 22 Mayıs 2022
|04 Nisan'dan itibaren 7 hafta
|Yaz Okulu Sınavı
|06 Ağustos 2022
|27 Haziran'dan itibaren 6 hafta
|**** Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!
|Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ara Dönem (Vize) Sınavları
|13 - 14 Kasım 2021
|16 - 17 Nisan 2022
|Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
|18 - 19 Aralık 2021
|04 - 05 Haziran 2022
|Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)
|22 - 23 Ocak 2022
|02 - 03 Temmuz 2022
|Mezuniyete Üç Ders Sınavı
|24 Temmuz 2022
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
Güz dönemi ara (vize) sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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