AÖF finalleri ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
2024-2025 eğitim yılında AÖF Güz Dönemi sınavları 7-8 Aralık 2024'te yapıldı. Bu kapsamda öğrenciler, yaklaşan AÖF final sınavlarıyla ilgili detayları merak ediyor. Sınavın nerede yapılacağını öğrenmek isteyen adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF sınav giriş yerleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Güz Dönemi final sınavları yaklaşırken, adaylar "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? "2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. İşte, sınav takvimi ve güncel duyurularla ilgili tüm bilgiler.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF Güz Dönemi Final Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerlerinin kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025