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        Haberler Bilgi Yaşam Açıköğretim Fakültesi taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık AÖF, ATA AÖF taban puanları ve kontenjanları ve bölümleri

        Açıköğretim Fakültesi taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık AÖF, ATA AÖF taban puanları ve kontenjanları ve bölümleri

        YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor. Tercihlerinde açıköğretim yazmak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını araştırıyor. Peki, 2025 Açıköğretim Fakültesi taban puanları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:37
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        Açıköğretim Fakültesi taban puanları YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullananlar için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler AÖF sisteminde kayıtlı. Peki Açıköğretim Fakültesi taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        ATA AÖF, AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Açıköğretim Fakültesi 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

        Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdaki YÖK Atlas robotu ile ulaşabilirsiniz.

        AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        Acil Durum Ve Afet Yönetimi

        Aşçılık

        Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar

        Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

        Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çocuk Gelişimi

        Dış Ticaret

        Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi

        Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

        Ev İdaresi

        Felsefe

        Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık

        Görsel İletişim Tasarım

        Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

        İlahiyat

        İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim

        iş Sağlığı Ve Güvenliği

        işletme Yönetim

        Kültürel Miras Ve Turizm

        Laborant Ve Veteriner Sağlık

        Lojistik Marka İletişim

        Medya Ve İletişim

        Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

        Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma

        Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

        Radyo Ve Televizyon Programcılığı

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

        Sosyal Hizmet

        Sosyal Hizmetler

        Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji

        Spor Yönetimi

        Tarım Teknolojisi

        Tarih

        Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

        Turizm Ve Otel İşletmeciliği

        Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

        Türk Dili Ve Edebiyat

        Web Tasarımı Ve Kodlama

        Yaşlı Bakımı

        Yerel Yönetimler

        Yönetim Bilişim Sistemleri

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        ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Adalet

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Bilgi Yönetimi

        Bilgisayar Programcılığı

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

        Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çocuk Gelişimi

        Dış Ticaret

        Emlak Yönetimi

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        İslami İlimler (İlahiyat)

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        İşletme Yönetimi

        Laborant ve Veteriner Sağlık

        Lojistik

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

        Özel Güvenlik ve Koruma

        Radyo ve Televizyon Programcılığı

        Reklamcılık

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

        Sosyal Hizmetler

        Spor Yönetimi

        Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri

        Yeni Medya ve Gazetecilik

        Yerel Yönetimler

        LİSANS BÖLÜMLERİ

        Çocuk Gelişimi Lisans

        Egzersiz ve Spor Bilimleri

        Grafik Sanatlar

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

        İşletme

        Kamu Yönetimi

        Reklamcılık Lisans

        Rekreasyon

        Sağlık Yönetimi Lisans

        Sosyal Hizmet Lisans

        Sosyoloji

        Tarih

        Tekstil ve Moda Tasarım

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