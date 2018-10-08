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Açıköğretim'de ücretsiz Yüz Yüze dersler
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Açıköğretim'de Ücretsiz Yüz Yüze dersler tüm Türkiye’de başlıyor. İşte derslerin başlama tarihi

Açıköğretim'de ücretsiz olarak yüz yüze dersler başlıyor. Ücretsiz dersler hangi fakültelere yönelik olacak? Kaç şehir ve ilçede dersler verilecek? Derslere katılım şartları neler olacak? Hangi konularda dersler verilecek? İşte tüm cevaplar

08.10.2018 - 14:54 | Güncelleme:

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Ücretsiz olarak verilecek olan dersler, özellikle öğrencilerin zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler olacak ve öğrencilerin başarısına büyük ölçüde katkı sağlayacak.Bununla birlikte derslere girdikleri üniversitelerin kütüphanelerinden, sosyal aktivitelerinden, konferans ve sempozyumlarından da faydalanabilecekler.Ayrıca yüzyüze derslerde bir araya gelen öğrenciler dersler ve sorunlar hakkında bilgi paylaşımı elde edebilecekler.

ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER 81 İLDE HİZMETE GİRECEK

Açıköğretim tarafından verilecek ücretsiz yüz yüze dersler Türkiye'nin tüm illerinde faydalanma imkanı sunulacak.Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul’da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara’da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

12 FARKLI KONUDA DERS VERİLECEK

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki “Öğrenme Ortamları” ve oradan da “Yüzyüze Öğretim Hizmetleri” bölümünü inceleyerek öğrenebilecekler.

2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders şunlar;

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler
1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl
Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim
Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I  
İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I  
Osmanlı Türkçesine Giriş I      
İngilizce I      
Arapça I  

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