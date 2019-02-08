



Ankara'da bir grup gazeteciye konuşan ABD 'li üst düzey bir yetkilinin, Türkiye 'nin hem Rusya 'dan S-400 , hem de ABD'den Patriot hava savunma sistemi almasının mümkün olmayacağını belirterek, "Türkiye S-400 alırsa; ABD, Türkiye'ye Patriot'ların satışı için yürüyen süreci durduracaktır" sözleri ve arkasından gelen, "Türkiye için iyi sonuçlar doğurmayacak bir yolu tercih etmemesi" ifadeleri tehditkâr ve manidar bulundu. S-400'lerin teslimat tarihini iki kez öne çeken Rusya'nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, sistemlerin anlaşmaya uygun olarak 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.

Ankara'da, S-400'lerin alınması ve teslimatı konusunda hiçbir tereddüt ya da geri adım söz konusu olmadığı gibi bu konuda üst seviyede bir kararlılık var. Gerekçelerini sıralarsak;

- ABD'nin, Suriye'den çekilirken YPG/PKK'ya desteğini sürdürmesinin güçlükleri bulunuyor. CENTCOM, bu desteği sürdürebilmek için Türkiye'nin hava savunma yeteneklerinin kısırlaştırılması ya da artmaması yaklaşımı içinde.

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını devam ettirebilmesi, Suriye'de daha güneye inebilmesi için hava sahasını aktif ve etkili kullanma kabiliyetlerinin bulunması gerekiyor. Bu sadece İHA'larla değil uydu destekli çalışan S-400'lerle mümkün.

- Hareketli platform niteliğinde olan S-400 sistemleri sadece Türkiye sınırlarını değil, TSK'nın hareket edip konuşlandığı her yerde koruyucu sistem vazifesi görecek; buna sınır aşan operasyonlar dahil.

- Başta PKK olmak üzere terör örgütleri karşısında Türkiye'yi üstün kılan, hava kuvvetleri ve havadan müdahale yetenekleridir. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Sinyal ve elektronik harp yoluyla THK'yı baskılama, etkisizleştirme riskine karşı S-400'lerle kesin çözüm üretilecek.

- S-400'ler Astana sürecinden sonuç alınmasını; siyasi ve askeri işbirliğini pekiştirecek.



KIYAS KABUL ETMEZ

S-400 orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi teknik olarak irdelendiğinde, yüzde 99.9 isabetle, birden fazla hedefi, 400 kilometre menzilde tespit eden, 40 km irtifaya kadar seyir füzesi kabiliyetiyle hedefi takip edip 160-180 km mesafede vurabilen bir sistem. Hedefi yüzde 65 isabetle vurabilen ABD'nin Patriot sistemleriyle kıyaslanamaz bir üstünlük taşıyor. Ruslar, S-400'lerin radara yakalanmadığını iddia ediyor. Sadece seyir füzelerine karşı değil, savaş uçağı filolarına, İHA'lara ve uçaklardan atılan füzelere karşı da etkili bir sistem. Ayrıca S-400'lerle birlikte Rusya, teknoloji aktarımı yapacak; ortak üretim dahi söz konusu. S-400'lerin toplam 2.5 milyar dolara ulaşan bedeli, Türk Lirası olarak ödenecek. ABD, daha düşük bir isabet oranı olan Patriot için 3.5 milyar dolar istiyor.

S-300'LER MART'TA AKTİVE

Peki Suriye tarafında ne oluyor? Bir cümleyle; Rusya, Esad'a verdiği S-300'leri de aktive etti. Rejim askerlerine eğitim verildi. S-300'lerin yeni konfigürasyonu tam kapasite ile Mart başında çalıştırılacak. Sistem, tam kapasite çalıştığında Esad'ı artık hiç kimse vuramayacak. ABD'nin Suriye'ye son olarak Irak Semelka kapısından geçirdiği 150 araçlık konvoyda, zırhlı araçlar, iş makineleri ve jeneratörler olduğu ifade edilmişti; ortaya çıktı ki bunların arasında TOW füzeleri/ATGM'ler var. ABD, CENTCOM askerlerinin ve PKK/YPG'lilerin olduğu bölgeleri; uydudan ve HIMARS topçu füze sistemleriyle koruyor.