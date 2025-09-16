Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da ırmağın köprünün üst kısmında, doğu tarafındaki 22 yapıdan 19'unun yıkıldığını belirterek, "Diğerleri yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme kararını bekliyoruz. Ama büyük ihtimal yürütmeyi durdurma da iptal olacak. Onlar da bize tebliğ edilince gerekli işlemleri yapacağız. Zaten orası mera ve önceden tebliğ etmiştik, zamanı geldikçe hepsini yıktık. Kaymakam bey ve savcılık da takip ediyordu olayı. Bu bahsettiğimiz yer köprünün kuzeyi, Serik tarafı. Zaten bize köprünün deniz tarafındakini, köprünün güney kısmına 'ellemeyin' dediler. Balıkçılık yapıyor orada insanlar. 'Ama bu köprünün kuzey tarafını yıkalım' dediler. Orada da zaten insanlar biraz ayaklandı. Vali beyden randevu almaya çalıştılar. Milletvekillerini araya koydular ama Vali bey orada sert durdu; sağ olsun. Sadece üç tanesi yürütmeyi durdurma kararı almış. Onun da mahkeme sonucunu bekliyoruz. Köprünün güney kısmındakiler ile ilgili de valilik emir verirse yerine getiririz" dedi.