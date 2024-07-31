Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Açlığın gürültülü sesi: Mide guruldaması hakkında bilinmesi gerekenler! Sorun teşkil ediyor mu, ne zaman endişelenmek gerekiyor?

        Açlığın gürültülü sesi: Mide guruldamasının altındaki şaşırtıcı nedenler!

        Günlük hayatın bir parçası olan mide guruldamaları, çoğu zaman zararsız olsa da, zaman zaman rahatsız edici olabilir. Bu sesler, açlık belirtisi olmanın ötesinde, sindirim sistemimizin aktif bir şekilde çalıştığını gösterir. Ancak eğer guruldamalar sürekli hale gelirse veya ağrı eşlik ediyorsa, bu durumun altında yatan bir sağlık problemi olabileceği için dikkat edilmelidir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hepimizin başına gelen mide guruldaması, genellikle açlıkla ilişkilendirilse de, aslında sindirim sistemimizin doğal bir parçasıdır. Yemek yemediğimizde, mide ve bağırsaklar kasılırken gaz ve sıvılar yer değiştirir, bu da guruldama seslerine neden olur. Ancak bazı durumlarda bu sesler, altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir ve dikkat edilmesi gerekebilir. İşte önemli noktalar!

        2

        "PERİSTALTİZM"

        Colorado Eyalet Üniversitesi'nde gıda bilimi ve insan beslenmesi profesörü olan Tiffany Weir, verdiği demeçte "Mide gurultusu peristaltizmden kaynaklanır" dedi.

        3

        Peristalsis, sindirim sisteminin içi boş tüpü boyunca gaz, yiyecek ve sıvıları iten bir dizi dalga benzeri kas kasılmasıdır. Ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve rektumu içeren insan sindirim sistemi esasen uzun, kaslı bir borudur. Yiyecekleri bir uçtan diğerine ulaştırmak için, bu borunun iç yüzeyine yerleştirilmiş kaslar bir dizi kas birbiri ardına kasılarak sindirim içeriğini iter.

        4

        KAS KASILMALARINDAN KAYNAKLANIYOR

        Mide hırlaması veya borborygmi, bu kas kasılmalarının neden olduğu sestir ve sadece aç olduğunuzda ortaya çıkmaz. Weir, "Mideniz acıktığında veya doyduğunda hırlayabilir çünkü iştahımızı düzenleyen ve peristaltizmi tetikleyen hormonlarımız var" dedi.

        5

        Yemekten hemen sonra çok fazla peristalsis olur. Midede dakikada ortalama üç, ince bağırsakta ise 12 dalga vardır. Yiyecekler sindirim sistemi boyunca itilirken, daha kolay sindirim için karıştırılır ve çalkalanır ve sindirim sırasında katıların ve sıvıların karıştırılması sessiz bir süreç değildir.

        6

        Bu peristaltik hareket genellikle fark edilmez çünkü mide ve bağırsakların içeriği sindirim sisteminin çıkarabileceği her türlü sesi bastırır. Ancak boş bir sindirim sistemi çok daha gürültülüdür, bu da mide gurultusunun neden açken fark edildiğini ve genellikle açlıkla ilişkilendirildiğini açıklayabilir.

        7

        GHRELİN ADLI BİR HORMON SALGILANIYOR

        Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, mide birkaç saat boş kaldığında ghrelin adı verilen bir hormon salgılamaya başlar. Bu hormon beyne ulaştığında açlık hissini tetikler ve sindirim sistemindeki peristaltizmi uyarır.

        8

        Pennsylvania'daki Lake Erie College of Osteopathic Medicine'de fizyoloji profesörü ve Bağımsız Çalışma programı direktör yardımcısı olan Mark A. W. Andrews, Scientific American için yazdığı bir makalede, mide ve bağırsakların yiyecek yokluğunda kasılmasının nedeninin mide veya bağırsaklarda kalmış olabilecek fazla sıvı, katı veya mikrobiyal kalıntıları temizlemek olabileceğini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!