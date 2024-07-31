Açlığın gürültülü sesi: Mide guruldamasının altındaki şaşırtıcı nedenler!
Günlük hayatın bir parçası olan mide guruldamaları, çoğu zaman zararsız olsa da, zaman zaman rahatsız edici olabilir. Bu sesler, açlık belirtisi olmanın ötesinde, sindirim sistemimizin aktif bir şekilde çalıştığını gösterir. Ancak eğer guruldamalar sürekli hale gelirse veya ağrı eşlik ediyorsa, bu durumun altında yatan bir sağlık problemi olabileceği için dikkat edilmelidir. İşte detaylar!
Hepimizin başına gelen mide guruldaması, genellikle açlıkla ilişkilendirilse de, aslında sindirim sistemimizin doğal bir parçasıdır. Yemek yemediğimizde, mide ve bağırsaklar kasılırken gaz ve sıvılar yer değiştirir, bu da guruldama seslerine neden olur. Ancak bazı durumlarda bu sesler, altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir ve dikkat edilmesi gerekebilir. İşte önemli noktalar!
"PERİSTALTİZM"
Colorado Eyalet Üniversitesi'nde gıda bilimi ve insan beslenmesi profesörü olan Tiffany Weir, verdiği demeçte "Mide gurultusu peristaltizmden kaynaklanır" dedi.
Peristalsis, sindirim sisteminin içi boş tüpü boyunca gaz, yiyecek ve sıvıları iten bir dizi dalga benzeri kas kasılmasıdır. Ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve rektumu içeren insan sindirim sistemi esasen uzun, kaslı bir borudur. Yiyecekleri bir uçtan diğerine ulaştırmak için, bu borunun iç yüzeyine yerleştirilmiş kaslar bir dizi kas birbiri ardına kasılarak sindirim içeriğini iter.
KAS KASILMALARINDAN KAYNAKLANIYOR
Mide hırlaması veya borborygmi, bu kas kasılmalarının neden olduğu sestir ve sadece aç olduğunuzda ortaya çıkmaz. Weir, "Mideniz acıktığında veya doyduğunda hırlayabilir çünkü iştahımızı düzenleyen ve peristaltizmi tetikleyen hormonlarımız var" dedi.
Yemekten hemen sonra çok fazla peristalsis olur. Midede dakikada ortalama üç, ince bağırsakta ise 12 dalga vardır. Yiyecekler sindirim sistemi boyunca itilirken, daha kolay sindirim için karıştırılır ve çalkalanır ve sindirim sırasında katıların ve sıvıların karıştırılması sessiz bir süreç değildir.
Bu peristaltik hareket genellikle fark edilmez çünkü mide ve bağırsakların içeriği sindirim sisteminin çıkarabileceği her türlü sesi bastırır. Ancak boş bir sindirim sistemi çok daha gürültülüdür, bu da mide gurultusunun neden açken fark edildiğini ve genellikle açlıkla ilişkilendirildiğini açıklayabilir.
GHRELİN ADLI BİR HORMON SALGILANIYOR
Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, mide birkaç saat boş kaldığında ghrelin adı verilen bir hormon salgılamaya başlar. Bu hormon beyne ulaştığında açlık hissini tetikler ve sindirim sistemindeki peristaltizmi uyarır.
Pennsylvania'daki Lake Erie College of Osteopathic Medicine'de fizyoloji profesörü ve Bağımsız Çalışma programı direktör yardımcısı olan Mark A. W. Andrews, Scientific American için yazdığı bir makalede, mide ve bağırsakların yiyecek yokluğunda kasılmasının nedeninin mide veya bağırsaklarda kalmış olabilecek fazla sıvı, katı veya mikrobiyal kalıntıları temizlemek olabileceğini söyledi.