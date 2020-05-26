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Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru ne kadar? Acun Ilıcalı'dan canlı yayın rekoru açıklaması

Instagram'da dünya anlık canlı yayın izlenme rekorunu kıran Acun Ilıcalı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru ne kadar? Kaç kişi izledi? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru

Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru ne kadar? sorusu magazin dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Survivor yarışmacıları ile Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru kırdı. İşte haberin detayları...

ACUN ILICALI CANLI YAYIN REKORU KIRDI

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ile Instagram hesabından yaptığı canlı yayın 2 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde 3 milyon anlık izleyici sayısına ulaştı ve Instagram canlı yayın rekorunu kırmış oldu.

Önceki rekor 2 milyon kişi ile New Yorklu rapçi Tekashi 6ix9ine ismine aitti. 24 yaşındaki Rapçi Tekashi 6ix9ine, 4 Mayıs 2020 tarihinde hapis cezası hakkında konuşmak için canlı yayın başlatmış ve Instagram canlı yayın rekorunu kırmıştı

ACUN ILICALI'DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ilıcalı, 2-3 dakika içerisinde rekoru kırdıklarını ve 3 milyon izleyici barajını çok kısa bir süre içerisinde geçtiklerini ifade etti. "Hedefimiz 4 milyon olsaydı, 4 milyon izleyici de olacaktı." dedi.

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