Acun Ilıcalı: Galatasaray ne istiyor?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NAPOLI, MAXIMIN'I GÜNLERCE İSTEDİ"

Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık.

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"TUTA'DA SORUN OLUNCA CARLOS'U ALDIK"

Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık.

"CENK TOSUN'A TEKLİF VAR"

Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üzülerek, kabule etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir.

"YUSUF 20 MİLYON EURO OLDU"

Yusuf Akçiçek için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra bir mesaj geldi İngiltere'den, "Bugün 20 milyon oldu" diye. Satmayı düşünmüyoruz.