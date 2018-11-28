Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması

28.11.2018 - 07:48 | Güncelleme:

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı

  • 1 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Acun Ilıcalı'yla 14 ay süren evliliği önceki gün 10 dakikada biten Şeyma Subaşı, boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. 

  • 2 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı.

  • 3 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    İcra memurlarıyla konuşan Subaşı, "Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi. 

  • 4 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    Ayşe Kucuroğlu'nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, "Ayşe Kucuroğlu'nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum" diye konuştu. 

  • 5 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    Yaşananların ardından keyfi yerinde görünen Subaşı, “Melisa’nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım” diyerek aracıyla uzaklaştı. 

  • 6 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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    Mahkemenin ardından direkt mekana giden Subaşı, "Burası benim ikinci bebeğim" diyerek sözlerini noktaladı. 

  • 7 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 8 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 9 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 10 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 11 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 12 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 13 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 14 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 15 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 16 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 17 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 18 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 19 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 20 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 21 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 22 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 23 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 24 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 25 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 26 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 27 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    27 | 50
  • 28 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 29 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    29 | 50
  • 30 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 31 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 32 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 33 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 34 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 35 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 36 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    36 | 50
  • 37 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 38 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 39 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    39 | 50
  • 40 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 41 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 42 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 43 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    43 | 50
  • 44 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    44 | 50
  • 45 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    45 | 50
  • 46 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
    46 | 50
  • 47 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 48 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 49 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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  • 50 Şeyma Subaşı'dan icra açıklaması! Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler
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