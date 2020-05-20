Acunn SMS sıralaması, dün akşam ekranlara gelen Survivor eleme konseyi ile birlikte gündeme geldi. Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Elif haftanın SMS birincisi oldu. Gönüllüler takımında ise Barış birinci oldu.

ACUNN SURVIVOR 14. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

7 - Evrim

6 - Nisa

5 - Ardahan

4 - Yasin

3 - Berkan

2 - Cemal Can

1 - Barış

ACUNN SURVIVOR 14. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Yunus Emre

4 - Mert

3 - Aycan

2 - Sercan

1 - Elif

KİM ELENDİ?

Acunn'da açıklanan SMS oylaması sıralamasına göre, Ünlüler takımında eleme potasında bulunana Mert Öcal, Survivor'dan elendi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI