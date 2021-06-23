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Ada Masalı 3. bölüm fragmanı yayında! Ada Masalı 2. bölüm

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un üstlendiği Ada Masalı dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümden ipuçları içeren Ada Masalı 3. yeni bölüm ön izlemesi ekrana geldi

Ada Masalı 3. bölüm fragmanı yayında! Ada Masalı 2. bölüm

Ada Masalı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde; Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan.

ADA MASALI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ADA MASALI 2. BÖLÜM

Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır. Diğer yandan Biricik’in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar. Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer. Organizasyonun her adımında Poyraz’la anlaşmazlığa düşerler.

Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır. Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz’ın öpüşmesini konuşmaya başlar. İdil elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir. Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu Haziran’ı çok zor durumda bırakır.

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