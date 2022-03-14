Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 13 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu 3. ve 4. eleme adayları araştırılmaya başladı. Peki, sevilen yarışmada eleme adayları kimler oldu ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte 13 Mart akşamı ekrana gelen bölüm sonrası cevabını bulan sorular...