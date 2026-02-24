Canlı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Bakan Gürlek, "Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi

        Giriş: 24.02.2026 - 13:50
        Gürlek'ten Bahçeli'ye ziyaret

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

        Devlet Bahçeli ile Akın Gürlek, Meclis'te bir araya geldi.

        X hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

