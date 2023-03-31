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Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için, "Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir" mesajı verdi

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.

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