        Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız yargının güçlenmesidir

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır. Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir." dedi.

        Giriş: 26.02.2026 - 21:42
        Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

        Savcının iddiayı, hakimin kararı, avukatın ise savunmayı temsil ettiğini aktaran Gürlek, bu üç unsurdan birinin zayıf olması durumunda adaletin eksik kalacağını dile getirdi.

        Gürlek, Avukatlık Kanunu'nun, avukatı, yargının kurucu unsuru olarak tanımladığını hatırlatarak, Türk Ceza Kanunu'nun ise avukatı yargı görevi yapan kişiler arasında saydığını, avukatların hukuk devletinin teminatı olduğunu vurguladı.

        Özellikle arabuluculuk ve uzlaşma gibi alanlarda elde edilen başarılarda avukatların rolünün çok büyük olduğunu ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:

        "Son yıllarda avukatlık mesleğini güçlendirmek için önemli adımlar attık. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirdik. Hukuk fakültelerinde kaliteyi artıracak düzenlemeler yaptık. E-duruşma sistemini hayata geçirerek avukatların, yargılamalara bulundukları yerden katılmalarını sağladık. UYAP entegrasyonunu genişlettik, celse uygulamasını devreye soktuk, bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını düşürdük. Mesleğe yeni başlayan avukatlar için baro keseneği muafiyeti ve finansman desteği imkanı getirdik. Adli yardım gelirlerini artırdık. Bunlar savunmanın sesine kulak verilerek hayata geçirilmiş düzenlemelerdir."

        "AVUKATLIK KANUNU GÜNCELLEYECEĞİZ"

        Gürlek, avukatlık mesleğinin güçlenmesinin yalnızca tekil düzenlemelerle değil, bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğunu bildirdi.

        Bu amaçla Avukatlık Kanunu'nu daha kapsamlı şekilde ele almak için çalışma yapmaya ivedilikle başladıklarını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

        "Yargı Reformu Stratejisi belgesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedeflerinden biri olarak önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu'nu güncelleyecek, avukatların birlik, beraberlik ve belge temin yetkilerini genişletecek, stajyer avukatlara destek verecek düzenlemeler yapacağız. Amacımız avukatların mesleğini güven içinde saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebileceği bir ortam hazırlamaktır. Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir. Adalet hakimin hükmü, savcının iddiası ve avukatın savunmasıyla bir bütün olarak hayat bulur. Bu vesileyle adaletin tecellisi için emek veren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        "YENİ ANAYASA İHTİYACI BİR SİYASİ TERCİH DEĞİL, TOPLUMSAL BİR ZORUNLULUKTUR"

        Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de ramazanın yalnızca oruç tutmak olmadığını, aynı zamanda nefsin terbiye edilmesi, kalbin arınması ve insanların birbirine daha sıkı kenetlenmesi demek olduğunu belirtti.

        Avukatlık mesleğinin hak arama mücadelesinin onurlu temsili olduğunu dile getiren Ağdemir, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurguladı.

        Adalet Bakanı Gürlek'e ve Adalet Bakan Yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileyen Ağdemir, "Ankara 2 No'lu Barosu olarak yargı reformlarının ve mesleğimizin daha iyi yerlere getirilmesi bakımından atılacak her adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim." diye konuştu.

        Terörsüz Türkiye hedefinin barışçıl bir hukuk devletinin daha da güçlenmesi sonucunu sağlamaya yönelik birlik ve beraberlik projesi olduğunu aktaran Ağdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine şükranlarını iletti.

        Ağdemir, şunları kaydetti:

        "Mevcut anayasal sistemimiz olağanüstü dönem şartlarında hazırlanmış, birçok değişiklikle revize edilmiş fakat bütünlük arz eden yeni bir toplumsal sözleşmeye dönüşememiştir. Yeni anayasa ihtiyacı bir siyasi tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. Çünkü anayasa milletin ortak iradesinin yazılı ifadesidir. Yeni anayasa birleştiren, belirsizlik üretmeyen, güven veren bir metinle barış ve huzur içinde Terörsüz Türkiye'yi kucaklamalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı geçmişle hesaplaşan değil, geleceği inşa eden vizyondur. Ankara 2 No'lu Barosu kuruluş felsefesinde olan devlet ve millet anlayışıyla yeni anayasaya her türlü katkıyı vermeye hazırdır."

        Yargı sisteminin en çok karşılaştığı sorunların başında dosyaların makul sürede sonuçlandırılamamasının geldiğinin, bunun hem vatandaşa hem de avukatlara ciddi mağduriyetler yaşattığının altını çizen Ağdemir, hayata geçirilecek "Alo Adalet" sisteminin gecikmeleri denetim altına almasını kıymetli bulacaklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Ağdemir, Bakan Gürlek'e hediye takdim etti.

        Programa, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Mevlüt Karakaya, MHP'li bazı milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, avukatlar ve davetliler katıldı.

