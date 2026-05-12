Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 15 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Gürlek tarafından yapılan açıklamada, kadro dağılımına ilişkin detayların da paylaşıldığı belirtildi. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenirken, adaylar resmi ilanların yayımlanmasını yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 15 bin kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, alıma ilişkin kadro sayılarını ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatın insan kaynağını daha da güçlendireceğini ifade etti. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması planlanırken, adayların gözü resmi ilan duyurusuna döndü. Bu kapsamda “Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman başlıyor?” sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.
Buna göre 259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
BAKAN GÜRLEK: ALIMLAR 2026 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK
İşte Adalet Bakanı Gürlek'in paylaşımı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.
Bu kapsamda;
Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.
Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.
Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.”
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Mevcut bilgilere göre, Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.