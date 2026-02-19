Canlı
        Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosunun başkan ve yönetimi ile görüştü

        Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosunun başkan ve yönetimi ile görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve yönetimini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:16
        Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosunun başkan ve yönetimi ile görüştü
        Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı ve yönetimini Adalet Bakanlığında ağırladığını bildirdi.

        Bakan Gürlek, "Serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleki faaliyetlerine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baro Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

