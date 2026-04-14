Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi'ne dair açıklama | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi'ne dair açıklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlik hizmetlerinin yargının hızlandırılması sürecinde önemli olduğunu belirterek, "Noterlerimizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileri bizim için çok kıymetli. 12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Yargı Paketi'ne dair açıklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve heyetini Bakanlıkta kabul etti. Noterlerin önerilerini not alan Bakan Gürlek, yargının hızlanmasında sundukları hizmetler için tüm noterlere teşekkür etti. Noterlerin sistemde tespit ettiği sorunların ve çözüm önerilerinin yargı sistemini daha da hızlandıracağına inandıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Son dönemde yargının hızlandırılması alanında sizin çok büyük emeğiniz var. Araç satışları, veraset ilanlarının verilmesi gibi birçok işlem yargının hızlandırılması için atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

        DHA'nın haberine göre Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanıp kendisine sunulan paketi de inceleyeceğini ve üzerinde çalışacaklarını belirten Bakan Gürlek şunları kaydetti:

        "Hazırlamış olduğunuz paket üzerinde de çalışma yapalım. Bunlar da inşallah yargının hızlandırılması için gerekli adımlar olacak. Dijital dönüşüm üzerinde de çalışıyorsunuz. Sürekli olarak yargının hızlanması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileriniz bizim için çok kıymetli. Şu an biliyorsunuz bir çalışma başlattık. 12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız."

