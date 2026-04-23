Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında gözler, bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Başvuruların belirtilen tarihte, e-Devlet Kapısı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Personel alımında en çok kontenjan ayrılması beklenen kadroların 'İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik' gibi branşların olması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...