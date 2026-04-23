Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adalet Bakanlığı farklı kadro-branşlarda 15 bin personel alımı yapıyor. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere planlanan Adalet Bakanlığı personel alımında gözler başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Geçmiş yıllardaki ilanlarda adaylardan genellikle KPSS puanı, yaş sınırı, güvenlik soruşturması ve eğitim şartları aranmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında gözler, bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Başvuruların belirtilen tarihte, e-Devlet Kapısı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Personel alımında en çok kontenjan ayrılması beklenen kadroların 'İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik' gibi branşların olması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

        3

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı personel alımı takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
