Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?
Adalet Bakanlığı farklı kadro-branşlarda 15 bin personel alımı yapıyor. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere planlanan Adalet Bakanlığı personel alımında gözler başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Geçmiş yıllardaki ilanlarda adaylardan genellikle KPSS puanı, yaş sınırı, güvenlik soruşturması ve eğitim şartları aranmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında gözler, bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Başvuruların belirtilen tarihte, e-Devlet Kapısı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Personel alımında en çok kontenjan ayrılması beklenen kadroların 'İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik' gibi branşların olması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı personel alımı takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)