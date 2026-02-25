Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, şartları nedir?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, şartları nedir?

        Kamuya atanmak isteyen adayların beklediği açıklama geldi. Adalet teşkilatında görev almak isteyenler için 15 bin kişilik yeni personel alımı süreci gündeme taşındı. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi planlanan personellere ilişkin takvim, kadro dağılımı ve başvuru kriterleri merak konusu oldu. Özellikle Ceza İnfaz Kurumları için ayrılacak kontenjanların detayları araştırılırken, 2026 yılı içinde başlatılması öngörülen alım sürecine dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 25.02.2026 - 20:50
        1

        Adalet teşkilatında istihdam atağı başlıyor. 15 bin personeli kapsayan geniş çaplı alım planı, kamu kariyeri hedefleyen binlerce aday için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Ceza infaz kurumları başta olmak üzere farklı birimlerde yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvuru tarihleri, yöntem ve şartlar yoğun şekilde sorgulanıyor. Sürecin ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolarda alım yapılacağına dair ayrıntılar, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte bilgiler...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        3

        Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

        4

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

