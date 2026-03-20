Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanlığı, bünyesinde görev almak üzere 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. 2026 yılında yapılacak alımın başvuru tarihleri yakından takip ediliyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla bünyesinde görev yapmak üzere 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlar bulunuyor. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adaylar, Bakanlıktan yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların Mart ayı sonu ya da Nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Alım yapılması beklenen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlar yer alıyor. Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak.